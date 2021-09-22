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Реал VS Мальорка
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Реал - Мальорка: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Мальорка: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Мальорка
мин
13
Парера
Микель Парера
15
Гамес
Фран Гамес
6
Фебас
Алейш Фебас
29
Ромеро
Лука Ромеро
17
Трайковски
Александар Трайковски
7
Алегрия
Алекс Алегрия
10
Murilo
Murilo
5
Franco Russo
Franco Russo
27
Fran González
Fran González
19
Brian Cufre
Brian Cufre
4
Iñigo Ruiz De Galarreta
Iñigo Ruiz De Galarreta
Запасные
2
Састре
Жоан Састре
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
12
Баба
Иддрису Баба
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
18
Antonio Sánchez
Antonio Sánchez
-
31
Leonardo Román
Leonardo Román
-
28
Iván Bravo
Iván Bravo
-
32
Ibrahim Diabate
Ibrahim Diabate
-
Главный тренер
Висенте Морено
Прошлые матчи
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020
24 июня 2020
ср
23:00
Реал
2
Мальорка
0
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1
Реал
0
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Реал
5 : 2
Мальорка
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Реал
5
Мальорка
2
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
23:30
Мальорка
0 : 5
Реал
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
23:30
Мальорка
0
Реал
5
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Реал
4 : 1
Мальорка
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Реал
4
Мальорка
1
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:00
Мальорка
1 : 2
Реал
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:00
Мальорка
1
Реал
2
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
21:00
Реал
1 : 0
Мальорка
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
21:00
Реал
1
Мальорка
0
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0
Реал
0
05.05.2010
05 мая 2010
ср
22:55
Мальорка
1 : 4
Реал
05.05.2010
05 мая 2010
ср
22:55
Мальорка
1
Реал
4
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
21:00
Реал
2 : 0
Мальорка
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
21:00
Реал
2
Мальорка
0
24.05.2009
24 мая 2009
вс
22:00
Реал
1 : 3
Мальорка
24.05.2009
24 мая 2009
вс
22:00
Реал
1
Мальорка
3
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Мальорка
0 : 3
Реал
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Мальорка
0
Реал
3
05.04.2008
05 апр. 2008
сб
22:55
Мальорка
1 : 1
Реал
05.04.2008
05 апр. 2008
сб
22:55
Мальорка
1
Реал
1
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
21:00
Реал
4 : 3
Мальорка
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
21:00
Реал
4
Мальорка
3
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56