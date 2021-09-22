Реал - Мальорка: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

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Реал - Мальорка: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
Реал
2
Мальорка
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1
Реал
0
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Реал
5 : 2
Мальорка
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Реал
5
Мальорка
2
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 23:30
Мальорка
0 : 5
Реал
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 23:30
Мальорка
0
Реал
5
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Реал
4 : 1
Мальорка
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Реал
4
Мальорка
1
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
Мальорка
1 : 2
Реал
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:00
Мальорка
1
Реал
2
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 21:00
Реал
1 : 0
Мальорка
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 21:00
Реал
1
Мальорка
0
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 22:00
Мальорка
0
Реал
0
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:55
Мальорка
1 : 4
Реал
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:55
Мальорка
1
Реал
4
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 21:00
Реал
2 : 0
Мальорка
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 21:00
Реал
2
Мальорка
0
24.05.2009 24 мая 2009 вс 22:00
Реал
1 : 3
Мальорка
24.05.2009 24 мая 2009 вс 22:00
Реал
1
Мальорка
3
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Мальорка
0 : 3
Реал
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Мальорка
0
Реал
3
05.04.2008 05 апр. 2008 сб 22:55
Мальорка
1 : 1
Реал
05.04.2008 05 апр. 2008 сб 22:55
Мальорка
1
Реал
1
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 21:00
Реал
4 : 3
Мальорка
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 21:00
Реал
4
Мальорка
3

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56