В составе «Атлетико» на матч Примеры вышли игроки из десяти стран. Это рекорд клуба в лиге

«Атлетико» сыграет против «Хетафе» в матче Примеры. В стартовом составе вышли игроки из десяти разных стран:

🇸🇮 Ян Облак

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Кевин Триппьер

🇲🇪 Стефан Савич

🇲🇽 Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера

🇧🇷 Ренан Лоди

🇪🇸 Маркос Льоренте

🇦🇷​ Анхель Корреа

🇫🇷 Антуан Гризманн

🇧🇪 Янник Феррейра Карраско

🇺🇾 Луис Суарес

Прежде клуб никогда не выпускал игроков из стольких стран в одном матче лиги. Он провел в ней 2772 игры.