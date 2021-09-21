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#Атлетико #Примера

В составе «Атлетико» на матч Примеры вышли игроки из десяти стран. Это рекорд клуба в лиге

2 часа назад

«Атлетико» сыграет против «Хетафе» в матче Примеры. В стартовом составе вышли игроки из десяти разных стран:

🇸🇮 Ян Облак

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Кевин Триппьер

🇲🇪 Стефан Савич

🇲🇽 Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера

🇧🇷 Ренан Лоди

🇪🇸 Маркос Льоренте

🇦🇷​ Анхель Корреа

🇫🇷 Антуан Гризманн

🇧🇪 Янник Феррейра Карраско

🇺🇾 Луис Суарес

Прежде клуб никогда не выпускал игроков из стольких стран в одном матче лиги. Он провел в ней 2772 игры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Gracenote Live
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Комментарии (1)
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insaider
35 минут назад

Интернационал, в котором мало места испанцам😦

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