Атлетико
Примера
В составе «Атлетико» на матч Примеры вышли игроки из десяти стран. Это рекорд клуба в лиге
2 часа назад
«Атлетико» сыграет против «Хетафе» в матче Примеры. В стартовом составе вышли игроки из десяти разных стран:
🇸🇮 Ян Облак
🏴 Кевин Триппьер
🇲🇪 Стефан Савич
🇲🇽 Хосе Мария Хименес, Эктор Эррера
🇧🇷 Ренан Лоди
🇪🇸 Маркос Льоренте
🇦🇷 Анхель Корреа
🇫🇷 Антуан Гризманн
🇧🇪 Янник Феррейра Карраско
🇺🇾 Луис Суарес
Прежде клуб никогда не выпускал игроков из стольких стран в одном матче лиги. Он провел в ней 2772 игры.
Комментарии (1)
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35 минут назад
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Интернационал, в котором мало места испанцам😦
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