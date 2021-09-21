Месси травмировался и пропустит минимум одну игру «ПСЖ». Из-за повреждения он не доиграл последний матч

Лионель Месси прошел обследование, которое показало у него ушиб кости. Из-за этого он пропустит игру с «Метцем» 22 сентября в Лиге 1. Контрольное обследование пройдет через два дня.

Месси травмировался в игре с «Лионом». Он вышел на поле в старте, но его заменили во втором тайме.

Одним из самых обсуждаемых моментов матча стала реакция Месси на замену – он не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

Для Месси это был третий матч после перехода в «ПСЖ». В этих играх он еще не делал результативных действий.