Лионель Месси
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ

Месси травмировался и пропустит минимум одну игру «ПСЖ». Из-за повреждения он не доиграл последний матч

3 часа назад

Лионель Месси прошел обследование, которое показало у него ушиб кости. Из-за этого он пропустит игру с «Метцем» 22 сентября в Лиге 1. Контрольное обследование пройдет через два дня.

  • Месси травмировался в игре с «Лионом». Он вышел на поле в старте, но его заменили во втором тайме.
  • Одним из самых обсуждаемых моментов матча стала реакция Месси на замену – он не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино.
  • Для Месси это был третий матч после перехода в «ПСЖ». В этих играх он еще не делал результативных действий.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «ПСЖ»
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