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#АПЛ #Челси #Тоттенхэм

«Челси» разгромил «Тоттенхэм». За семь матчей сезона клуб пропустил два гола

2 часа назад

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:0 в матче АПЛ. Все мячи клуб забил во втором тайме.

«Челси» провел семь матчей во всех турнирах нового сезона: пять в АПЛ, один в Суперкубке Европы и один в Лиге чемпионов.

В Суперкубке Европы команда пропустила от «Вильярреала», в АПЛ – от «Ливерпуля». Больше у «Челси» не было пропущенных голов.

В АПЛ клуб имеет 13 очков и занимает первое место. Разница мячей – 12:1. Такой же показатель у «Ливерпуля».

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Силва 49
Канте 57
Рюдигер 90
Источник:
Гол.ру
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