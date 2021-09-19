«Челси» разгромил «Тоттенхэм». За семь матчей сезона клуб пропустил два гола

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:0 в матче АПЛ. Все мячи клуб забил во втором тайме.

«Челси» провел семь матчей во всех турнирах нового сезона: пять в АПЛ, один в Суперкубке Европы и один в Лиге чемпионов.

В Суперкубке Европы команда пропустила от «Вильярреала», в АПЛ – от «Ливерпуля». Больше у «Челси» не было пропущенных голов.

В АПЛ клуб имеет 13 очков и занимает первое место. Разница мячей – 12:1. Такой же показатель у «Ливерпуля».