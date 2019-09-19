Краснодар
Лига Европы
«Краснодар» в гостях в Лиге Европы: в 12 играх – 2 победы и 23 пропущенных
19 сентября 2019, 22:02
Вот 12 последних выездных матчей «Краснодара» в Лиге Европы:
● «Шальке» – 0:2
● «Ницца» – 1:2
○ «Фенербахче» – 1:1
● «Сельта» – 1:2
♥ «Лонгбю» – 3:1
● «Црвена Звезда» – 1:2
♥ «Алхисар Беледие» – 1:0
● «Стандард» – 1:2
● «Севилья» – 0:3
○ «Байер» – 1:1
● «Валенсия» – 1:2
● «Базель» – 0:5
Итого:
- 11-13 по разнице мячей.
- 6 поражений (кстати, два матча раньше этих – тоже гостевые поражения).
- 2 ничьи.
- 2 победы.
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