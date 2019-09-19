Краснодар
Лига Европы
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#Краснодар #Лига Европы

«Краснодар» в гостях в Лиге Европы: в 12 играх – 2 победы и 23 пропущенных

19 сентября 2019, 22:02

Вот 12 последних выездных матчей «Краснодара» в Лиге Европы: 

● «Шальке» – 0:2

● «Ницца» – 1:2

○ «Фенербахче» – 1:1

● «Сельта» – 1:2

♥ «Лонгбю» – 3:1

● «Црвена Звезда» – 1:2

♥ «Алхисар Беледие» – 1:0

● «Стандард» – 1:2

● «Севилья» – 0:3

○ «Байер» – 1:1

● «Валенсия» – 1:2

● «Базель» – 0:5

Итого: 

  • 11-13 по разнице мячей.
  • 6 поражений (кстати, два матча раньше этих – тоже гостевые поражения).
  • 2 ничьи.
  • 2 победы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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