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#Атлетик #Примера

Уильямс провел за «Атлетик» 200 матчей подряд в Примере. Он не пропустил ни одной игры с 2016 года

2 часа назад

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел в стартовом составе на матч пятого тура Примеры против «Атлетико». На 63-й минуте его заменил Асьер Вильялибре.

  • Для Уильямса этот матч стал 200-м подряд в Примере. С сезона-2016/17 он не пропустил ни одной игры за «Атлетик».
  • Это шестой сезон подряд без пропущенных матчей. Последний раз он пропускал игру в апреле-2016. Серия началась с матча против «Атлетико».

Уильямсу 27 лет. Он воспитанник «Атлетика», который играет за первую команду с 2014 года. За это время Уильямс выиграл Суперкубок Испании-2021.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
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