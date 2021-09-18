Уильямс провел за «Атлетик» 200 матчей подряд в Примере. Он не пропустил ни одной игры с 2016 года

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел в стартовом составе на матч пятого тура Примеры против «Атлетико». На 63-й минуте его заменил Асьер Вильялибре.

Для Уильямса этот матч стал 200-м подряд в Примере. С сезона-2016/17 он не пропустил ни одной игры за «Атлетик».

Это шестой сезон подряд без пропущенных матчей. Последний раз он пропускал игру в апреле-2016. Серия началась с матча против «Атлетико».

Уильямсу 27 лет. Он воспитанник «Атлетика», который играет за первую команду с 2014 года. За это время Уильямс выиграл Суперкубок Испании-2021.