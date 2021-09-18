Атлетик
Примера
Уильямс провел за «Атлетик» 200 матчей подряд в Примере. Он не пропустил ни одной игры с 2016 года
2 часа назад
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел в стартовом составе на матч пятого тура Примеры против «Атлетико». На 63-й минуте его заменил Асьер Вильялибре.
- Для Уильямса этот матч стал 200-м подряд в Примере. С сезона-2016/17 он не пропустил ни одной игры за «Атлетик».
- Это шестой сезон подряд без пропущенных матчей. Последний раз он пропускал игру в апреле-2016. Серия началась с матча против «Атлетико».
Уильямсу 27 лет. Он воспитанник «Атлетика», который играет за первую команду с 2014 года. За это время Уильямс выиграл Суперкубок Испании-2021.
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