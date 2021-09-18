Бавария
Бундеслига
Роберт Левандовски
Бохум
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#Бавария #Бундеслига #Роберт Левандовски #Бохум

«Бавария» победила «Бохум» – 7:0. Левандовски забил в 19-м матче подряд

2 часа назад

Семь голов забили шесть разных футболистов:

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Сане 17
Киммих 27
Гнабри 32
Лампропулос 43
Левандовски 61
Киммих 65
Чупо-Мотинг 79
7:0
Матч завершен
Бохум
Бохум
  • Роберт Левандовски забил в 19-м матче подряд за «Баварию». В этом сезоне у него семь голов за пять матчей Бундеслиги.
  • Левандовски стал первым игроком, который забил в 13-ти домашних матчах подряд в Бундеслиге. Он обошел рекорд Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса.
  • Последний раз Левандовски не забивал за «Баварию» в феврале в матче клубного чемпионата мира против «Тигрес».
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Источник:
Opta
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