Бавария
Бундеслига
Роберт Левандовски
Бохум
«Бавария» победила «Бохум» – 7:0. Левандовски забил в 19-м матче подряд
2 часа назад
Семь голов забили шесть разных футболистов:
- Роберт Левандовски забил в 19-м матче подряд за «Баварию». В этом сезоне у него семь голов за пять матчей Бундеслиги.
- Левандовски стал первым игроком, который забил в 13-ти домашних матчах подряд в Бундеслиге. Он обошел рекорд Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса.
- Последний раз Левандовски не забивал за «Баварию» в феврале в матче клубного чемпионата мира против «Тигрес».
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