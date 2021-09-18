Бавария - Бохум: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Бохум: 18 сентября 2021 смотреть онлайн

Бохум
Бохум
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
18 сент. 2021, -:- МСК
18.09.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1
Бавария
2
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 22:30
Бохум
0 : 3
Бавария
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 22:30
Бохум
0
Бавария
3
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 21:00
Бохум
1 : 2
Бавария
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 21:00
Бохум
1
Бавария
2
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Бавария
3
Бохум
1
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Бохум
1
Бавария
5
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Бохум
0 : 3
Бавария
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Бохум
0
Бавария
3
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 16:30
Бавария
3 : 3
Бохум
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 16:30
Бавария
3
Бохум
3
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Бавария
3 : 1
Бохум
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Бавария
3
Бохум
1
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 16:30
Бохум
1 : 2
Бавария
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 16:30
Бохум
1
Бавария
2

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