Бохум - Бавария: 10 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бохум
Бохум
0:3

Бохум - Бавария: 10 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 39
Алькантара 61
Левандовски 90
Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии,

1/4 финала

Германия
10 февр. 2016, 22:30 МСК
10.02.2016, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
80
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
14
Алонсо
Хаби Алонсо
64
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
61'
61'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
39'
90'
39', 90'
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
-
13
Рафинья
Рафинья
26
23
Видаль
Артуро Видаль
10
20
Роде
Себастьян Роде
-
29
Коман
Кингсли Коман
-

События

Матч окончен 0:3
90'
ГОЛ! 0:3
Роберт Левандовски
80'
Замена
Артуро Видаль
Хольгер Бадштубер
64'
Замена
Рафинья
Хаби Алонсо
61'
ГОЛ! 0:2
Тиаго Алькантара
39'
ГОЛ! 0:1
Роберт Левандовски

Прошлые матчи

29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1
Бавария
2
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 22:30
Бохум
0 : 3
Бавария
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 22:30
Бохум
0
Бавария
3
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 21:00
Бохум
1 : 2
Бавария
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 21:00
Бохум
1
Бавария
2
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Бавария
3
Бохум
1
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Бохум
1
Бавария
5
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Бохум
0 : 3
Бавария
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Бохум
0
Бавария
3
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 16:30
Бавария
3 : 3
Бохум
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 16:30
Бавария
3
Бохум
3
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Бавария
3 : 1
Бохум
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 18:00
Бавария
3
Бохум
1
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 16:30
Бохум
1 : 2
Бавария
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 16:30
Бохум
1
Бавария
2

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46