РПЛ
Денис Глушаков
Гамид Агаларов
Уфа
Химки
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Денис Глушаков #Уфа #Химки #Гамид Агаларов

«Уфа» победила «Химки». Агаларов сделал дубль и лидирует в списке лучших бомбардиров с восемью голами

45 минут назад

«Уфа» обыграла 3:2 «Химки» в стартовом матче восьмого тура РПЛ.

  • У «Уфы» дубль сделал Гамид Агаларов. Он лучший бомбардир РПЛ – восемь голов.
  • За «Химки» два гола забил Денис Глушаков – один из них с пенальти. Всего клуб забил за восемь туров восемь голов – шесть у Глушакова.
  • За восемь туров РПЛ «Химки» и «Уфа» выиграли три матча на двоих.

В девятом туре «Уфа» сыграет против «Спартака», «Химки» – против «Локомотива». Оба матча пройдут 25 сентября.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 52
Камилов 62
Агаларов 82
3:2
Матч завершен
Химки
Химки
Глушаков 44
Глушаков 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
РПЛ впервые объявила тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента
Как каждый клуб РПЛ относится к отмене лимита: полный список. Почти все топы – за, аутсайдеры – против либо за смягчение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Денис Глушаков
#Уфа
#Химки
#Гамид Агаларов