«Уфа» победила «Химки». Агаларов сделал дубль и лидирует в списке лучших бомбардиров с восемью голами

«Уфа» обыграла 3:2 «Химки» в стартовом матче восьмого тура РПЛ.

У «Уфы» дубль сделал Гамид Агаларов. Он лучший бомбардир РПЛ – восемь голов.

За «Химки» два гола забил Денис Глушаков – один из них с пенальти. Всего клуб забил за восемь туров восемь голов – шесть у Глушакова.

За восемь туров РПЛ «Химки» и «Уфа» выиграли три матча на двоих.

В девятом туре «Уфа» сыграет против «Спартака», «Химки» – против «Локомотива». Оба матча пройдут 25 сентября.

Турнирная таблица РПЛ