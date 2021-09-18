РПЛ
Денис Глушаков
Гамид Агаларов
Уфа
Химки
«Уфа» победила «Химки». Агаларов сделал дубль и лидирует в списке лучших бомбардиров с восемью голами
45 минут назад
«Уфа» обыграла 3:2 «Химки» в стартовом матче восьмого тура РПЛ.
- У «Уфы» дубль сделал Гамид Агаларов. Он лучший бомбардир РПЛ – восемь голов.
- За «Химки» два гола забил Денис Глушаков – один из них с пенальти. Всего клуб забил за восемь туров восемь голов – шесть у Глушакова.
- За восемь туров РПЛ «Химки» и «Уфа» выиграли три матча на двоих.
В девятом туре «Уфа» сыграет против «Спартака», «Химки» – против «Локомотива». Оба матча пройдут 25 сентября.
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