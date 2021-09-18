Денис Глушаков
РПЛ
Химки
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#Денис Глушаков #РПЛ #Химки

Глушаков забил в четвертом подряд матче РПЛ. За восемь туров «Химки» забили семь голов – пять у Глушакова

час назад

Полузащитник Денис Глушаков вышел в стартовом составе «Химок» на матч восьмого тура РПЛ против «Уфы». На 44-й минуте он забил гол.

Это его пятый гол в этом сезоне и четвертый подряд:

  • ⚽️ «Рубин» (1:1)
  • ⚽️ «Нижний Новгород» (1:1)
  • ⚽️ «Спартак» (1:3)
  • ⚽️ «Уфа» (1:0 после первого тайма)

За шесть последних матчей «Химки» забили пять голов. Все – от Глушакова. Ему 34 года.

Всего «Химки» забили семь голов: пять – у Глушакова, два – у Ильи Кухарчука.

Глушаков вышел на второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 52
Камилов 62
Агаларов 82
3:2
Матч завершен
Химки
Химки
Глушаков 44
Глушаков 90
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Источник:
Гол.ру
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