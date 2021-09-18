Денис Глушаков
РПЛ
Химки
Глушаков забил в четвертом подряд матче РПЛ. За восемь туров «Химки» забили семь голов – пять у Глушакова
час назад
Полузащитник Денис Глушаков вышел в стартовом составе «Химок» на матч восьмого тура РПЛ против «Уфы». На 44-й минуте он забил гол.
Это его пятый гол в этом сезоне и четвертый подряд:
- ⚽️ «Рубин» (1:1)
- ⚽️ «Нижний Новгород» (1:1)
- ⚽️ «Спартак» (1:3)
- ⚽️ «Уфа» (1:0 после первого тайма)
За шесть последних матчей «Химки» забили пять голов. Все – от Глушакова. Ему 34 года.
Всего «Химки» забили семь голов: пять – у Глушакова, два – у Ильи Кухарчука.
Глушаков вышел на второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
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