Глушаков забил в четвертом подряд матче РПЛ. За восемь туров «Химки» забили семь голов – пять у Глушакова

Полузащитник Денис Глушаков вышел в стартовом составе «Химок» на матч восьмого тура РПЛ против «Уфы». На 44-й минуте он забил гол.

Это его пятый гол в этом сезоне и четвертый подряд:

⚽️ «Рубин» (1:1)

⚽️ «Нижний Новгород» (1:1)

⚽️ «Спартак» (1:3)

⚽️ «Уфа» (1:0 после первого тайма)

За шесть последних матчей «Химки» забили пять голов. Все – от Глушакова. Ему 34 года.

Всего «Химки» забили семь голов: пять – у Глушакова, два – у Ильи Кухарчука.

Глушаков вышел на второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.