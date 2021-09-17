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Драфт НХЛ-2022 снова пройдет в Монреале. Два предыдущих проходили дистанционно из-за пандемии

час назад

НХЛ официально объявила даты и место драфта 2022 года. Он пройдет 7 и 8 июля на арене Bell Centre в Монреале.

  • Драфты 2020 и 2021 года проходили дистанционно из-за пандемии коронавируса. Но теперь церемонию снова проведут очно.
  • Монреаль принимал первый в истории НХЛ драфт 1963 года. С тех пор церемонию ежегодно проводили там до 1984 года, а после этого города стали меняться.

Всего у Монреаля 26 церемоний драфта – больше, чем у любого другого города. Последний прошел там в 2009 году.

«Монреаль [...] прекрасное место, чтобы объединить всю семью НХЛ и сосредоточиться на будущем нашей игры, когда клубы называют имена лучших перспективных игроков со всего мира», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

  • Церемония драфта – одно главное событие межсезонья в НХЛ. Во время него команды поочередно выбирают новых игроков в семи раундах.
  • В 2021 году под первым номером выбран Оуэн Пауэр. Его подписал «Баффало». Среди россиян в первом раунде выбран только Федор Свечников.
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Источник:
сайт НХЛ
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