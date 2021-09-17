Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 представил девиз: «Вместе ради общего будущего»

Организаторы зимней Олимпиады 2022 года представили девиз на церемонии в Пекине. По задумке авторов он призывает людей объединиться на пути к «единству, миру, прогрессу и инклюзивности», пишет Chinadaily.

Слоган ОИ-2022 согласуется с обновленным общим девизом Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет впервые обновил его перед Играми в Токио, добавив слово «вместе».

Слоган Игран-2022: «Вместе ради общего будущего»

Общий слоган Игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе»

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Это будет второй раз, когда Игры пройдут в Китае. Прошлый был в 2008 году, тогда девиз был: «Один мир, одна мечта».