Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 представил девиз: «Вместе ради общего будущего»

4 часа назад

твиттер Олимпиады-2022

Организаторы зимней Олимпиады 2022 года представили девиз на церемонии в Пекине. По задумке авторов он призывает людей объединиться на пути к «единству, миру, прогрессу и инклюзивности», пишет Chinadaily.

Слоган ОИ-2022 согласуется с обновленным общим девизом Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет впервые обновил его перед Играми в Токио, добавив слово «вместе».

  • Слоган Игран-2022: «Вместе ради общего будущего»
  • Общий слоган Игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе»

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Это будет второй раз, когда Игры пройдут в Китае. Прошлый был в 2008 году, тогда девиз был: «Один мир, одна мечта».

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Источник:
твиттер Олимпиады-2022
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