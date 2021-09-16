💔 Аке забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Через несколько минут умер его отец

Об этом защитник «Манчестер Сити» Натан Аке написал в инстаграме:

«Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мой отец очень сильно болел – лечение было уже невозможным. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера после тяжелого времени я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Всего через несколько минут после этого отец мирно скончался, рядом с ним были мои мама и брат.

Возможно, так и должно было случиться, он всегда гордился мной и был счастлив, глядя на мою игру. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и все это для тебя, папа».