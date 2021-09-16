💔 Аке забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Через несколько минут умер его отец
Об этом защитник «Манчестер Сити» Натан Аке написал в инстаграме:
«Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мой отец очень сильно болел – лечение было уже невозможным. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.
Вчера после тяжелого времени я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Всего через несколько минут после этого отец мирно скончался, рядом с ним были мои мама и брат.
Возможно, так и должно было случиться, он всегда гордился мной и был счастлив, глядя на мою игру. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и все это для тебя, папа».
Аке вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч первого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». На 16-й минуте он забил гол после паса Джека Грилиша.
Аке 26 лет. В этом сезоне он провел за «Манчестер Сити» три матча во всех турнирах: сыграл в Суперкубке Англии, АПЛ и Лиге чемпионов.