Мбаппе травмировался в матче с «Брюгге» и покинул поле

«ПСЖ» играет с «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов. Во втором тайме «ПСЖ» сделал вынужденную замену: Килиан Мбаппе ушел с поля, его заменил Мауро Икарди.

Мбаппе травмировал голеностоп и попросил замену на 52-й минуте. В этой игре он вышел в старте и отдал ассист на Андера Эрреру.