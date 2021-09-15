Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
ПСЖ
Мбаппе травмировался в матче с «Брюгге» и покинул поле
вчера, 23:30
«ПСЖ» играет с «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов. Во втором тайме «ПСЖ» сделал вынужденную замену: Килиан Мбаппе ушел с поля, его заменил Мауро Икарди.
Мбаппе травмировал голеностоп и попросил замену на 52-й минуте. В этой игре он вышел в старте и отдал ассист на Андера Эрреру.
- Мбаппе меньше недели назад восстановился от травмы. Он получил ее 2 сентября в сборной Франции и покинул расположение команды.
- 11 сентября он уже вышел в матче Лиги 1 за «ПСЖ» и провел на поле 79 минут.
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