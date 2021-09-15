Спортшколы в Москве отказали в зачислении детям, чьи родители не разрешили сбор их биометрических данных

Спортшколы Москвы просят согласие на обработку персональных данных детей, а также их фото- и видеосъемку. Детям, чьи родители отказались от согласия, отказывают в зачислении.

Об этом «Коммерсанту» рассказали в организации «Родители Москвы». Она подавала заявления в департамент спорта города, Мосгордуму и прокуратуру. Согласия собирают при зачислении детей и предупреждают, что с 1 сентября камеры подключили к системе распознавания лиц или датчикам движения.

Из ответа депспорта следует, что согласие на обработку данных «неотъемлемо» при заключении договора. Ведомство дало ссылку на частью 4 статьи 421 гражданского кодекса о «свободе договора».

«Коммерсантъ» пишет, что камеры устанавливают во всех школах Москвы. Активное обсуждение идеи началось после массового убийства в казанской школе в мае 2021 года. Тем не менее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова утверждает, что «никакой масштабной системы» внедрять не планируют.