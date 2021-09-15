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#Челси #Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Краснодар #ЦСКА #Рубин

«Челси» провел с российскими клубами девять матчей. Выиграл в семи и проиграл только раз – «Рубину»

час назад

«Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды сыграли друг с другом впервые.

Это девятый матч «Челси» против 🇷🇺 российских клубов в еврокубках. Он выиграл семь раз, по одному разу проиграл и сыграл вничью:

  • ✅ Лига чемпионов. ЦСКА (2:0)
  • ✅ Лига чемпионов. ЦСКА (1:0)
  • ✅ Лига чемпионов. «Спартак» (2:0)
  • ✅ Лига чемпионов. «Спартак» (4:1)
  • ✅ Лига Европы. «Рубин» (3:1)
  • ❌ Лига Европы. «Рубин» (2:3)
  • ✅ Лига чемпионов. «Краснодар» (4:0)
  • 🤝 Лига чемпионов. «Краснодар» (1:1)
  • ✅ Лига чемпионов. «Зенит» (1:0)

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов. Ответная игра с «Зенитом» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения

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Источник:
Гол.ру
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