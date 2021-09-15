«Челси» провел с российскими клубами девять матчей. Выиграл в семи и проиграл только раз – «Рубину»

«Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды сыграли друг с другом впервые.

Это девятый матч «Челси» против 🇷🇺 российских клубов в еврокубках. Он выиграл семь раз, по одному разу проиграл и сыграл вничью:

✅ Лига чемпионов. ЦСКА (2:0)

✅ Лига чемпионов. ЦСКА (1:0)

✅ Лига чемпионов. «Спартак» (2:0)

✅ Лига чемпионов. «Спартак» (4:1)

✅ Лига Европы. «Рубин» (3:1)

❌ Лига Европы. «Рубин» (2:3)

✅ Лига чемпионов. «Краснодар» (4:0)

🤝 Лига чемпионов. «Краснодар» (1:1)

✅ Лига чемпионов. «Зенит» (1:0)

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов. Ответная игра с «Зенитом» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения