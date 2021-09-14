Барселона
Лига чемпионов
Бавария
«Барселона» впервые с сезона-2003/04 не пробила в створ ворот соперника за тайм в домашнем матче Лиги чемпионов
вчера, 23:10
«Барселона» на «Камп Ноу» играет против «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
За первый тайм «Барселона» ни разу не пробила в створ. Такого не было в домашнем матче с сезона-2003/04. У «Баварии» забил Томас Мюллер.
Последний матч между «Барселоной» и «Баварией» завершился со счетом 2:8.
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