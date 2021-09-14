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«Челси» и «Зенит» за первый тайм нанесли шесть ударов на двоих. Единственный удар в створ – у «Зенита»
вчера, 22:54
«Челси» и «Зенит» проводят в Лондоне матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. После первого тайма – 0:0.
За первый тайм «Челси» нанес четыре удара, но ни разу не попал в створ. У «Зенита» – два удара (один в створ).
За шесть матчей прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Зенит» забил четыре гола. «Челси» – действующий победитель турнира.
«Зенит» два года не побеждал в Лиге чемпионов. Серия длится семь матчей
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