«Зенит» два года не побеждал в Лиге чемпионов. Серия длится семь матчей

14 сентября «Зенит» проведет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22. Соперник – «Челси». Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Зенит» два года не побеждает в Лиге чемпионов и не выходит из групп. Последняя победа была в ноябре-2019 – дома над «Лионом» (2:0). После этого – семь матчей подряд без побед:

❌ «Бенфика» (0:3)

❌ «Брюгге» (1:2)

❌ «Боруссия» Д (0:2)

🤝 «Лацио» (1:1)

❌ «Лацио» (1:3)

❌ «Брюгге» (0:3)

❌ «Боруссия» Д (1:2)

Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – выход в 1/8 финала (трижды). Последний раз это было в сезоне-2015/16, когда «Зенит» не прошел «Бенфику».

Соперники «Зенита» по группе Лиги чемпионов-2021/22 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 🇮🇹 «Ювентус» и 🇸🇪 «Мальме». С «Челси» и «Мальме» он сыграет впервые.