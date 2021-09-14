«Манчестер Юнайтед» нанес два удара по воротам «Янг Бойз» и проиграл. У соперника – 20 ударов и два гола

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме защитник Аарон Ван-Биссака получил красную карточку, поэтому с 35-й минуты «МЮ» играл в меньшинстве.

За весь матч «Янг Бойз» нанес 20 ударов – два оказались голевыми. Второй гол случился после паса от Джесси Лингарда, который отпасовал сопернику и вывел его один на один с вратарем.

«Манчестер Юнайтед» нанес два удара. Это их худшая статистика с сезона-2003/04, когда начались подсчеты. Единственный гол забил Криштиану Роналду, который провел рекордный 177-й матч в Лиге чемпионов.