Кейсуке Хонда
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#Кейсуке Хонда

Хонда перешел в литовскую «Судуву». Это его 11-я страна в карьере

4 часа назад

Полузащитнику Кейсуке Хонде 35 лет. За 2021 год он сменил три клуба: португальский «Портимоненсе», азербайджанский «Нефтчи» и литовская «Судува».

Всего он поиграл в 12 клубах (+ тренерство в сборной Камбоджи) в 11-ти странах. В России выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год:

  • 🇯🇵 «Нагоя»
  • 🇳🇱 «Венло»
  • 🇷🇺 ЦСКА
  • 🇮🇹 «Милан»
  • 🇲🇽 «Пачука»
  • 🇦🇺 «Мельбурн Виктори»
  • 🇰🇭 Сборная Камбоджи
  • 🇳🇱 «Витесс»
  • 🇧🇷 «Ботафого»
  • 🇵🇹 «Портимоненсе»
  • 🇦🇿 «Нефтчи»
  • 🇱🇹 «Судува»

«Судува» лидирует в чемпионате Литвы. В новой команде Хонда возьмет третий номер. Условия контракта не сообщаются.

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Источник:
Официальный сайт «Судувы»
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