Кейсуке Хонда
Хонда перешел в литовскую «Судуву». Это его 11-я страна в карьере
4 часа назад
Полузащитнику Кейсуке Хонде 35 лет. За 2021 год он сменил три клуба: португальский «Портимоненсе», азербайджанский «Нефтчи» и литовская «Судува».
Всего он поиграл в 12 клубах (+ тренерство в сборной Камбоджи) в 11-ти странах. В России выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год:
- 🇯🇵 «Нагоя»
- 🇳🇱 «Венло»
- 🇷🇺 ЦСКА
- 🇮🇹 «Милан»
- 🇲🇽 «Пачука»
- 🇦🇺 «Мельбурн Виктори»
- 🇰🇭 Сборная Камбоджи
- 🇳🇱 «Витесс»
- 🇧🇷 «Ботафого»
- 🇵🇹 «Портимоненсе»
- 🇦🇿 «Нефтчи»
- 🇱🇹 «Судува»
«Судува» лидирует в чемпионате Литвы. В новой команде Хонда возьмет третий номер. Условия контракта не сообщаются.
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