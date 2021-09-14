Хонда перешел в литовскую «Судуву». Это его 11-я страна в карьере

Полузащитнику Кейсуке Хонде 35 лет. За 2021 год он сменил три клуба: португальский «Портимоненсе», азербайджанский «Нефтчи» и литовская «Судува».

Всего он поиграл в 12 клубах (+ тренерство в сборной Камбоджи) в 11-ти странах. В России выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год:

🇯🇵 «Нагоя»

🇳🇱 «Венло»

🇷🇺 ЦСКА

🇮🇹 «Милан»

🇲🇽 «Пачука»

🇦🇺 «Мельбурн Виктори»

🇰🇭 Сборная Камбоджи

🇳🇱 «Витесс»

🇧🇷 «Ботафого»

🇵🇹 «Портимоненсе»

🇦🇿 «Нефтчи»

🇱🇹 «Судува»

«Судува» лидирует в чемпионате Литвы. В новой команде Хонда возьмет третий номер. Условия контракта не сообщаются.