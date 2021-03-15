Кейсуке Хонда
Футбол
Нефтчи
🧳 Хонда – уже 10 стран в карьере. Он везде: от Австралии до Азербайджана
вчера, 17:30
Кейсуке Хонда перешел в азербайджанский «Нефтчи». Контракт – на полгода. Путешественник:
🧳 Хонде – 34 года. К этому времени он потренировал сборную Камбоджи и перешел в 10-й клуб в карьере.
🧳 Последняя команда Хонды – португальский «Портимоненсе». В феврале Хонда подписал контракт до конца сезона, но покинул клуб через несколько дней, потому что были нарушены сроки регистрации свободных агентов.
🧳 С 2017 года (после ухода из «Милана») Хонда сменил шесть команд. Последний раз он выходил на поле в декабре-2020.
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