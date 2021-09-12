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«Нижний Новгород» обыграл «Динамо», хотя до 75-й минуты проигрывал по счету
2 часа назад
7-й тур. «Нижний Новгород» приехал в гости к «Динамо» и победил – 2:1. Главное по матчу:
- Денис Макаров забил первый мяч за «Динамо».
- На 89-й минуте Клинтон Н’Жи не реализовал пенальти – его отбил Артур Нигматуллин.
- В этом сезоне «Нижний Новгород» ни разу не проиграл московским клубам: победа над «Спартаком» (2:1), ничья с «Химками» (1:1) и победа над «Динамо».
- «Нижний Новгород» – первый дебютант в истории РПЛ, который набрал 11 очков после 7 стартовых туров.
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