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#Нижний Новгород #РПЛ #Динамо

«Нижний Новгород» обыграл «Динамо», хотя до 75-й минуты проигрывал по счету

2 часа назад

7-й тур. «Нижний Новгород» приехал в гости к «Динамо» и победил – 2:1. Главное по матчу:

Матч завершен
Динамо
Москва
Макаров 13
1:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Горбунов 75
Калинский 83
  • Денис Макаров забил первый мяч за «Динамо».
  • На 89-й минуте Клинтон Н’Жи не реализовал пенальти – его отбил Артур Нигматуллин.
  • В этом сезоне «Нижний Новгород» ни разу не проиграл московским клубам: победа над «Спартаком» (2:1), ничья с «Химками» (1:1) и победа над «Динамо».
  • «Нижний Новгород» – первый дебютант в истории РПЛ, который набрал 11 очков после 7 стартовых туров.
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Источник:
Гол
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