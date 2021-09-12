Динамо - Нижний Новгород: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Нижний Новгород: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов

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