Игрок «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи в Россию. Он застрял там из-за закрытия границ после госпереворота

Франсуа Камано покинул Гвинею спустя четыре дня после военного переворота. Он прибудет в расположение «Локомотива» в течение дня.

Камано на международный перерыв уехал в Гвинею на матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Но во время сборов 5 сентября в стране произошел военный переворот.

Военные арестовали президента страны Альфа Конде, распустили правительство и закрыли границы. «Локомотив» утверждал, что «предпринял все возможны» на тот момент действия для вывоза Камано.

Камано играет в «Локомотиве» с 2020 года. Он провел за клуб 40 игр, забил девять голов и отдал один ассист.