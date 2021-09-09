Франсуа Камано
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#Франсуа Камано #РПЛ #Локомотив

Игрок «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи в Россию. Он застрял там из-за закрытия границ после госпереворота

час назад

Франсуа Камано

сайт «Локомотива»

Франсуа Камано покинул Гвинею спустя четыре дня после военного переворота. Он прибудет в расположение «Локомотива» в течение дня.

  • Камано на международный перерыв уехал в Гвинею на матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Но во время сборов 5 сентября в стране произошел военный переворот.
  • Военные арестовали президента страны Альфа Конде, распустили правительство и закрыли границы. «Локомотив» утверждал, что «предпринял все возможны» на тот момент действия для вывоза Камано.

Камано играет в «Локомотиве» с 2020 года. Он провел за клуб 40 игр, забил девять голов и отдал один ассист.

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Источник:
сайт «Локомотива»
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