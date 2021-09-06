Военный переворот в Гвинее. В стране застряли игроки «Ливерпуля», «Локо» и брат Погба. Сборная Марокко сбегала оттуда сквозь толпу под стрельбу
Военные за сутки захватили власть в стране. Объяснили это усталостью от бедности и коррупции
5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. Спецназ забрал власть, на улицах была стрельба. Под арестом оказался президент Альфа Конде. Он был главой страны два срока. В 2020 году прошел конституционный референдум – по нему Конде получил право еще на два переизбрания. Он выиграл новые выборы, но уровень жизни в стране стал падать.
Рост цен, ситуация с коронавирусом – все это повлияло на недовольство правлением Конде со стороны жителей Гвинеи. Поэтому военных на улицах города Конакири приветствовали сотни людей. Во главе подразделения спецназа стоит подполковник Мамади Думбуя. Он осудил бедность населения, коррупцию, а потом объявил о старте мирного переходного периода.
Президент Альфа Конде здоров. Заговорщики показали видео, где спросили, хорошо ли с ним обращаются. Конде отказался им отвечать. Уже известно, что Конде осматривал врач. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному освобождению Конде. Россия тоже осудила события в Гвинее – с таким заявлением выступил МИД.
Действующему президенту Гвинеи 83 года, Мамади Думбуя – больше 40. Известно, что Думбуя в последние месяцы добивался независимости для своей группы спецназа. Он вернулся в Гвинею из Франции в 2018 году, возглавил подразделение. Думбуя имеет 15-летний военный опыт по работе в структурах и участию в боевых действиях.
Переворот повлиял на отборочный матч ЧМ-2022. Пока на неопределенный срок перенесена игра Гвинеи против Марокко. Заявление CAF: «Нынешняя политическая ситуация в Гвинее довольно нестабильна. За ней внимательно следят ФИФА и CAF. Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и официальных лиц матча, ФИФА и CAF отложили игру».
На видео ниже попал тот самый Мамади Думбуя – так он объявлял об аннулировании конституции, роспуске парламента и закрытии всех границ минимум на неделю. Именно ситуация с границами сейчас вызывает опасность со стороны спорта. Из-за нее уже пострадала сборная Марокко, которую местная федерация вызволяла на частном самолете.
Игроки Марокко слышали выстрелы и видели танки. Теперь радуются, что все-таки улетели
О ситуации почти в прямом эфире рассказывал тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич. Давал интервью, пока команда ждала разрешение на отъезд. Он прошел через войну в Боснии, поэтому спокойно говорил: «Мы находимся в отеле, весь день слышим выстрелы. Игроки обеспокоены, это точно. Я привык, для меня это не такая уж проблема, но ситуация странная».
Интересно, что Федерация футбола Марокко рассказывала о нормальной ситуации вокруг отеля сборной. От нее выступал Мохамед Макроуф: «Команда в безопасности. В настоящее время игроки находятся в отеле вдали от напряженной обстановки». Тогда же говорил, что в аэропорту готовится самолет, а чиновники работают над разрешением для команды. Это уже было правдой.
Football Italia пишет, что футболист Марокко Джавад Эль-Ямик показывал в инстаграме танки и вооруженных людей. Их он видел из окна отеля, пока команда еще там находилась. Сейчас в инстаграме нет таких постов и сториз, но сохранились видео из самолета. Там сборная Марокко радуется, что наконец-то улетает из страны. Полет прошел штатно.
Так сборная Марокко добиралась до аэропорта:
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими – главная звезда сборной Марокко. Он одним из первых рассказал о возвращении команды из Гвинеи. Написал в твиттере такой пост: «Спасибо всем за сообщения и поддержку. Это был очень напряженный день. Слава Богу, мы живы. Прилетели в Марокко. Добрый вечер».
В самолете игроки Марокко исполняли гимн. В родной стране их встречали сотни людей – размахивали флагами и просто приветствовали. Зато лидер атаки сборной Марокко Хаким Зиеш не зря отсутствует в новостях. Он не вызван на сентябрьские матчи, потому что отказывался тренироваться и симулировал травму. Об этом рассказывал все тот же Халилходжич.
Фанаты «Локомотива» переживают за игрока Гвинеи Франсуа Камано. По нему клуб даже выпустил отдельное заявление. Рассказал, что связывался с игроком и предпринимает действия по его возвращению. Liverpool Echo пишет о похожем заявлении «Ливерпуля». Клуб связался с Наби Кейта – тоже работает над его возвращением и просит фанатов не беспокоиться.
В Гвинее остается и футболист «Сошо» Флорентин Погба. Пока гвинейские футболисты не могут даже двинуться в сторону аэропорта. Это подтверждал игрок «Тулузы» Иссиага Силла: «Нам будет сложно вернуться в Европу, мы немного беспокоимся из-за этого. Все закрыто, аэропорт закрыт. Мы не можем передвигаться».
Квалификация на ЧМ-2022 стартовала там 1 сентября. Гвинея тогда сыграла вничью с Гвинеей-Бисау (1:1). На 9 сентября запланирована выездная игра с Суданом – с ней никакой ясности тоже нет. Подвисает и клубный футбол – уже 12 сентября в Гвинее должен пройти отборочный матч африканской Лиги чемпионов. С его проведением или переносом пока нет никакой ясности.