Военный переворот в Гвинее. В стране застряли игроки «Ливерпуля», «Локо» и брат Погба. Сборная Марокко сбегала оттуда сквозь толпу под стрельбу

Военные за сутки захватили власть в стране. Объяснили это усталостью от бедности и коррупции

5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. Спецназ забрал власть, на улицах была стрельба. Под арестом оказался президент Альфа Конде. Он был главой страны два срока. В 2020 году прошел конституционный референдум – по нему Конде получил право еще на два переизбрания. Он выиграл новые выборы, но уровень жизни в стране стал падать.

Рост цен, ситуация с коронавирусом – все это повлияло на недовольство правлением Конде со стороны жителей Гвинеи. Поэтому военных на улицах города Конакири приветствовали сотни людей. Во главе подразделения спецназа стоит подполковник Мамади Думбуя. Он осудил бедность населения, коррупцию, а потом объявил о старте мирного переходного периода.

Президент Альфа Конде здоров. Заговорщики показали видео, где спросили, хорошо ли с ним обращаются. Конде отказался им отвечать. Уже известно, что Конде осматривал врач. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному освобождению Конде. Россия тоже осудила события в Гвинее – с таким заявлением выступил МИД.