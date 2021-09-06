Игрок «Локомотива» Камано застрял в Гвинее после военного переворота. Выезд из страны заблокирован

Франсуа Камано уехал в расположение сборной Гвинеи на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Во время сборов там произошел военный переворот, из-за которого Камано застрял в стране.

«Локомотив» выпустил заявление о ситуации и заверил, что игрок находится дома и поддерживает связь с клубом. Въезд в страну и выезд из нее пока заблокированы. Клуб написал, что «предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации».