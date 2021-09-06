Локомотив
Франсуа Камано
Игрок «Локомотива» Камано застрял в Гвинее после военного переворота. Выезд из страны заблокирован
06 сентября, 10:39
Франсуа Камано уехал в расположение сборной Гвинеи на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Во время сборов там произошел военный переворот, из-за которого Камано застрял в стране.
«Локомотив» выпустил заявление о ситуации и заверил, что игрок находится дома и поддерживает связь с клубом. Въезд в страну и выезд из нее пока заблокированы. Клуб написал, что «предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации».
- 5 сентября военные устроили мятеж в Гвинее и арестовали президента Альфа Конде. После этого они выпустили заявление, где объявили о роспуске правительства, отмены конституции и закрытии границ.
- Камано 25 лет, он играет за «Локомотив» с 2020 года. Провел за него 40 игр, забил девять голов и отдал один ассист.
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