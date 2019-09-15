В матче «Краснодара» и «Крыльев» было три пенальти. Реализован только один

Эпизод №2. Гацкан сыграл рукой после штрафного Шапи. С одной стороны, мяч попал в плечо и улетел на угловой. С другой стороны, Карасев с помощью VAR увидел нарушение правил и назначил пенальти.

Ари пробил, Рыжиков отбил обратно. И со второй попытки нападающий уже не промахнулся.