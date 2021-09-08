Дания выиграла шесть матчей из шести с общим счетом 22:0 в квалификации к ЧМ. Забивали 16 разных игроков

Все шесть матчей датчан в этой отборочной кампании выглядят так:

🟢 2:0 над Израилем.

🟢 8:0 над Молдавией.

🟢 4:0 над Австрией.

🟢 2:0 над Шотландией.

🟢 1:0 над Фарерами.

🟢 5:0 над Израилем.

Итог – разница мячей 22:0. Датчанам осталось сыграть четыре матча. Они опережают ближайшего преследователя (Шотландию) на семь очков.

22 забитых гола забили 16 разных футболистов.