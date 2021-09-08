Дания
ЧМ-2022
Дания выиграла шесть матчей из шести с общим счетом 22:0 в квалификации к ЧМ. Забивали 16 разных игроков
вчера, 00:49
Сборная Дании разгромила Израиль со счетом 5:0 в матче квалификации к ЧМ-2022.
Все шесть матчей датчан в этой отборочной кампании выглядят так:
🟢 2:0 над Израилем.
🟢 8:0 над Молдавией.
🟢 4:0 над Австрией.
🟢 2:0 над Шотландией.
🟢 1:0 над Фарерами.
🟢 5:0 над Израилем.
Итог – разница мячей 22:0. Датчанам осталось сыграть четыре матча. Они опережают ближайшего преследователя (Шотландию) на семь очков.
22 забитых гола забили 16 разных футболистов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые