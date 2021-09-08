Дания
ЧМ-2022
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#Дания #ЧМ-2022

Дания выиграла шесть матчей из шести с общим счетом 22:0 в квалификации к ЧМ. Забивали 16 разных игроков

вчера, 00:49

Сборная Дании разгромила Израиль со счетом 5:0 в матче квалификации к ЧМ-2022.

Матч завершен
Дания
Поульсен 28
Кьер 31
Сков Ольсен 41
Делэни 58
Корнелиус 90
5:0
Матч завершен
Израиль

Все шесть матчей датчан в этой отборочной кампании выглядят так:

🟢 2:0 над Израилем.

🟢 8:0 над Молдавией.

🟢 4:0 над Австрией.

🟢 2:0 над Шотландией.

🟢 1:0 над Фарерами.

🟢 5:0 над Израилем.

Итог – разница мячей 22:0. Датчанам осталось сыграть четыре матча. Они опережают ближайшего преследователя (Шотландию) на семь очков.

22 забитых гола забили 16 разных футболистов.

Таблицы всех групп квалификации к ЧМ-2022

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Источник:
Гол.ру
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