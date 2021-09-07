Дания - Израиль: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Дания
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Дания - Израиль: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Израиль
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Дания
мин
21
Винд
Йонас Винд
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
6
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
8
Делэни
Томас Делэни
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
2
Андерсен
Йоахим Андерсен
-
19
Шоне
Лассе Шоне
-
15
Нергор
Кристиан Нергор
-
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
-
13
Йонссон
Йенс Йонссон
-
7
Йенсен
Матиас Йенсен
-
14
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
12
Дольберг
Каспер Дольберг
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Израиль
мин
12
Менахем
Сун Менахем
18
Марсиано
Офир Марсиано
21
Тиби
Эйтан Тиби
2
Даса
Эли Даса
17
Эльхамед
Абд Атем Эльхамед
20
Ханна
Йель Абу Ханна
11
Соломон
Манор Соломон
6
Натхо
Бибрас Натхо
8
Перец
Дор Перец
7
Захави
Эран Захави
10
Даббур
Мунас Даббур
Запасные
23
Клейман
Борис Клейман
-
1
Нитцан
Итамар Нитцан
-
5
Таха
Лоай Таха
-
15
Лави
Нета Лави
-
3
Кандиль
Маор Кандиль
-
13
Арад
Офри Арад
-
4
Блориан
Ор Блориан
-
22
Голаса
Эйял Голаса
-
16
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
-
9
Азиза
Долев Азиза
-
14
Вайссман
Шон Вайссман
-
19
Кнаан
Мохамад Кнаан
-

Прошлые матчи

25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Израиль
0
Дания
2

Новости

Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
28 августа 2019, 17:39
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания
26 июня 2019, 23:31
# Новости матча
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03
73-летний вратарь побил возрастной рекорд профессионального футбола
06 апреля 2019, 19:21