Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо после операции

Пеле 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил подписчиков за поддержку.

Пеле госпитализировали на прошлой неделе, и в СМИ появилась информация об обмороке у него. Тогда он написал, что не падал в обморок и проходит плановые тесты, отложенные из-за пандемии коронавируса.