Пеле
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#Пеле

Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо после операции

06 сентября, 20:58

Пеле 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил подписчиков за поддержку.

Пеле госпитализировали на прошлой неделе, и в СМИ появилась информация об обмороке у него. Тогда он написал, что не падал в обморок и проходит плановые тесты, отложенные из-за пандемии коронавируса.

  • Ему 80 лет. Он завершил игровую карьеру в 1977 году и с тех пор занимался в основном административной работой – стал послом ООН по вопросам экологии и посолом ЮНЕСКО.
  • ФИФА признал его лучшим футболистом XX века, международный Олимпийский комитет – лучшим спортсменом XX века.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Пеле
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Геннадий Попов
07 сентября, 09:13

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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