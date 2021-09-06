Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо после операции
Пеле 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил подписчиков за поддержку.
Пеле госпитализировали на прошлой неделе, и в СМИ появилась информация об обмороке у него. Тогда он написал, что не падал в обморок и проходит плановые тесты, отложенные из-за пандемии коронавируса.
- Ему 80 лет. Он завершил игровую карьеру в 1977 году и с тех пор занимался в основном административной работой – стал послом ООН по вопросам экологии и посолом ЮНЕСКО.
- ФИФА признал его лучшим футболистом XX века, международный Олимпийский комитет – лучшим спортсменом XX века.
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.