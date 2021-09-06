Головин пропустит матч с Мальтой из-за травмы. Он выходил в старте в двух предыдущих играх отбора ЧМ

Александр Головин покинет расположение сборной России из-за травмы бедра. Он не сыграет в последнем сентябрьском матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Головин травмировался в игре с Кипром, врач России назвал повреждение небольшим. Но оно не позволит Головину сыграть с Мальтой. Штаб сборной отпустил его в расположение «Монако» для реабилитации.