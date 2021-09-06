Александр Головин
Россия
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#Александр Головин #Россия

Головин пропустит матч с Мальтой из-за травмы. Он выходил в старте в двух предыдущих играх отбора ЧМ

06 сентября, 16:54

Александр Головин покинет расположение сборной России из-за травмы бедра. Он не сыграет в последнем сентябрьском матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Головин травмировался в игре с Кипром, врач России назвал повреждение небольшим. Но оно не позволит Головину сыграть с Мальтой. Штаб сборной отпустил его в расположение «Монако» для реабилитации.

  • Головин выходил в старте в обоих сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022: против Хорватии и Кипра. В первой игре он провел все 90 минут, во второй – 67.
  • Россия сыграет против Мальты 7 сентября, матч начнется в 21:45 по Москве. Пока Россия занимает первое место в группе отбора, у нее 10 очков. Столько же у Хорватии, которая отстает по разнице мячей.
Источник:
сайт РФС
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Геннадий Попов
07 сентября, 09:13

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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