Головин пропустит матч с Мальтой из-за травмы. Он выходил в старте в двух предыдущих играх отбора ЧМ
Александр Головин покинет расположение сборной России из-за травмы бедра. Он не сыграет в последнем сентябрьском матче отбора к чемпионату мира 2022 года.
Головин травмировался в игре с Кипром, врач России назвал повреждение небольшим. Но оно не позволит Головину сыграть с Мальтой. Штаб сборной отпустил его в расположение «Монако» для реабилитации.
- Головин выходил в старте в обоих сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022: против Хорватии и Кипра. В первой игре он провел все 90 минут, во второй – 67.
- Россия сыграет против Мальты 7 сентября, матч начнется в 21:45 по Москве. Пока Россия занимает первое место в группе отбора, у нее 10 очков. Столько же у Хорватии, которая отстает по разнице мячей.
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.