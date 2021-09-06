Символом чемпионата мира по волейболу в России стал амурский тигр. Он обошел в голосовании робота и медведя

Всероссийская федерация волейбола объявила итоги голосования за символ чемпионата мира 2022 года.

Тигр – 45,9% Медведь – 41,9% Робот – 12,2%

Голосование проходило с 16 августа по 3 сентября. Имя победителя еще не объявили.

Организаторы ЧМ описывают тигра как «ловкое, смелое животное с фантастическим прыжком» и подчеркивают, что это амурский тигр. «Он занесен в Красную книгу и в России проводится большая работа по сохранению популяции редкого животного. Болельщики, выбирая именно этого кандидата, попали в яблочко».

Другими кандидатами были робот с «русской душой», куда «закодирована вся богатая история России», и медведь, окончивший «курсы каллиграфии».