ЧМ-2022
Символом чемпионата мира по волейболу в России стал амурский тигр. Он обошел в голосовании робота и медведя
06 сентября, 12:26
Всероссийская федерация волейбола объявила итоги голосования за символ чемпионата мира 2022 года.
- Тигр – 45,9%
- Медведь – 41,9%
- Робот – 12,2%
Голосование проходило с 16 августа по 3 сентября. Имя победителя еще не объявили.
Организаторы ЧМ описывают тигра как «ловкое, смелое животное с фантастическим прыжком» и подчеркивают, что это амурский тигр. «Он занесен в Красную книгу и в России проводится большая работа по сохранению популяции редкого животного. Болельщики, выбирая именно этого кандидата, попали в яблочко».
Другими кандидатами были робот с «русской душой», куда «закодирована вся богатая история России», и медведь, окончивший «курсы каллиграфии».
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