В 150 школах России с 1 сентября введен урок футбола

Пресс-служба министерства просвещения России объяснила: «С 1 сентября 150 общеобразовательных школ восьми регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола. Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура».

Со следующего учебного года количество школ, где будут проводиться уроки футбола, увеличится до 2,5 тысяч из 40 субъектов России.

В этом году участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Татарстана, Чувашии и Санкт-Петербурга. В них РФС установит необходимое оборудование.

Проект включает занятия для всех школьников и методический комплект для начальной школы. На муниципальном уровне планируется организация школьных футбольных лиг.

Более 1,2 тысячи учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования прошли обучение.