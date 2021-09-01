РПЛ опубликовала календарь на 7-10 туры: ЦСКА сыграет со «Спартаком» 20 сентября
РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных 11 сентября.
После шести туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» (14 очков). В тройку входят «Динамо» (13 очков) и «Сочи» (12 очков).
Расписание на 7-10 тура (везде указано московское время):
7-й тур
11 сентября (суббота)
14:00. «Локомотив» – «Крылья Советов»
16:30. «Зенит» – «Ахмат»
19:00. «Спартак» – «Химки»
12 сентября (воскресенье)
14:00. «Арсенал» – ЦСКА
16:30. «Сочи» – «Уфа»
19:00. «Динамо» – «Нижний Новгород»
13 сентября (понедельник)
18:30. «Рубин» – «Урал»
19:30. «Ростов» – «Краснодар»
8-й тур
18 сентября (суббота)
14:00. «Уфа» – «Химки»
16:30. «Крылья Советов» – «Ростов»
19:00. «Ахмат» – «Краснодар»
19 сентября (воскресенье)
16:30. «Нижний Новгород» – «Арсенал»
19:00. «Сочи» – «Динамо»
20 сентября (понедельник)
16:30. «Урал» – «Локомотив»
18:30. «Рубин» – «Зенит»
19:30. ЦСКА – «Спартак»
9-й тур
25 сентября (суббота)
14:00. «Химки» – «Локомотив»
16:30. «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00. «Спартак» – «Уфа»
26 сентября (воскресенье)
14:00. «Динамо» – «Рубин»
16:30. «Ростов» – «Ахмат»
19:00. «Краснодар» – «Сочи»
27 сентября (понедельник)
17:00. «Урал» – «Арсенал»
19:00. «Нижний Новгород» – ЦСКА
10-й тур
2 октября (суббота)
14:00. «Рубин» – «Нижний Новгород»
16:30. «Динамо» – «Крылья Советов»
19:00. «Арсенал» – «Химки»
19:00. ЦСКА – «Краснодар»
3 октября (воскресенье)
14:00. «Уфа» – «Урал»
16:30. «Зенит» – «Сочи»
19:00. «Локомотив» – «Ростов»
19:00. «Ахмат» – «Спартак»