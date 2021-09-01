РПЛ опубликовала календарь на 7-10 туры: ЦСКА сыграет со «Спартаком» 20 сентября

РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных 11 сентября.

После шести туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» (14 очков). В тройку входят «Динамо» (13 очков) и «Сочи» (12 очков).

Расписание на 7-10 тура (везде указано московское время):

7-й тур

11 сентября (суббота)

14:00. «Локомотив» – «Крылья Советов»

16:30. «Зенит» – «Ахмат»

19:00. «Спартак» – «Химки»

12 сентября (воскресенье)

14:00. «Арсенал» – ЦСКА

16:30. «Сочи» – «Уфа»

19:00. «Динамо» – «Нижний Новгород»

13 сентября (понедельник)

18:30. «Рубин» – «Урал»

19:30. «Ростов» – «Краснодар»

8-й тур

18 сентября (суббота)

14:00. «Уфа» – «Химки»

16:30. «Крылья Советов» – «Ростов»

19:00. «Ахмат» – «Краснодар»

19 сентября (воскресенье)

16:30. «Нижний Новгород» – «Арсенал»

19:00. «Сочи» – «Динамо»

20 сентября (понедельник)

16:30. «Урал» – «Локомотив»

18:30. «Рубин» – «Зенит»

19:30. ЦСКА – «Спартак»

9-й тур

25 сентября (суббота)

14:00. «Химки» – «Локомотив»

16:30. «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00. «Спартак» – «Уфа»

26 сентября (воскресенье)

14:00. «Динамо» – «Рубин»

16:30. «Ростов» – «Ахмат»

19:00. «Краснодар» – «Сочи»

27 сентября (понедельник)

17:00. «Урал» – «Арсенал»

19:00. «Нижний Новгород» – ЦСКА

10-й тур

2 октября (суббота)

14:00. «Рубин» – «Нижний Новгород»

16:30. «Динамо» – «Крылья Советов»

19:00. «Арсенал» – «Химки»

19:00. ЦСКА – «Краснодар»

3 октября (воскресенье)

14:00. «Уфа» – «Урал»

16:30. «Зенит» – «Сочи»

19:00. «Локомотив» – «Ростов»

19:00. «Ахмат» – «Спартак»

Турнирная таблица РПЛ