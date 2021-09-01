«Рубин» арендовал Онугху. Это его второй российский клуб в этом сезоне

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха на правах аренды перешел в «Рубин» с правом последующего выкупа.

В этом сезоне «Вайле» отдавал Онугху в аренду «Крыльям Советов». Он провел в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.

Вторую половину прошлого сезона Онугха провел в чемпионате Дании, где забил пять голов в 17-ти матчах.

Онугхе 25 лет. До этого в России он выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Краснодар» и «Тамбов».