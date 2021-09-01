Фати – новый 10-й номер «Барселоны» после ухода Месси. Ему 18 лет

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в этом сезоне выступит под 10-м номером. До этого выступал под 22-м.

Ранее 10-й номер принадлежал нападающему Лионелю Месси, который перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Фати – воспитанник «Барселоны», за которую дебютировал в 2019 году. Ему 18 лет.

В прошлом сезоне Фати провел в Примере семь матчей и забил семь голов. Он не играет с ноября-2020 из-за травмы.