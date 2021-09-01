ПСЖ
Спортинг Лиссабон
Лига 1
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«ПСЖ» поменялся игроками со «Спортингом» – отдал Сарабию и забрал Мендеша
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Сделка между «ПСЖ» и «Спортингом»:
▶️ В «ПСЖ» приехал левый защитник Нуну Мендеш.
▶️ В «Спортинге» будет играть форвард Пабло Сарабия.
Оба перехода – на правах аренды.
«ПСЖ» приобрел Сарабию у «Севильи» в 2019 году, заплатив 18 миллионов евро. С того момента Сарабия сыграл в составе парижан 79 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.
Мендеш – воспитанник «Спортинга» и чемпион Португалии-2020/21. Ему 19 лет.
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