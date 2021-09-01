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#ПСЖ #Лига 1 #Спортинг Лиссабон

«ПСЖ» поменялся игроками со «Спортингом» – отдал Сарабию и забрал Мендеша

01 сентября, 01:58

Сделка между «ПСЖ» и «Спортингом»:

▶️ В «ПСЖ» приехал левый защитник Нуну Мендеш.

▶️ В «Спортинге» будет играть форвард Пабло Сарабия.

Оба перехода – на правах аренды.

«ПСЖ» приобрел Сарабию у «Севильи» в 2019 году, заплатив 18 миллионов евро. С того момента Сарабия сыграл в составе парижан 79 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.

Мендеш – воспитанник «Спортинга» и чемпион Португалии-2020/21. Ему 19 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«ПСЖ»
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