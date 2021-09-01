Челси
АПЛ
Сауль Ньигес
Атлетико
💣 Сауль перешел в «Челси» на правах аренды
01 сентября, 01:47
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес стал игроком «Челси». 26-летний испанец перешел на правах аренды до конца сезона.
Сауль с 2012 года выступал за «Атлетико» за исключением сезона-2013/14 (аренда в «Райо Вальекано»). На его счету более 300 матчей за «Атлетико» и шесть выигранных трофеев.
«Челси» ранее приобрел Ромелу Лукаку, сумма трансфера которого составила 115 миллионов евро.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые