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#Челси #АПЛ #Атлетико #Сауль Ньигес

💣 Сауль перешел в «Челси» на правах аренды

01 сентября, 01:47

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес стал игроком «Челси». 26-летний испанец перешел на правах аренды до конца сезона.

Сауль с 2012 года выступал за «Атлетико» за исключением сезона-2013/14 (аренда в «Райо Вальекано»). На его счету более 300 матчей за «Атлетико» и шесть выигранных трофеев.

«Челси» ранее приобрел Ромелу Лукаку, сумма трансфера которого составила 115 миллионов евро.

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Источник:
«Челси»
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