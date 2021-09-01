«Арсенал» приобрел японца Томиясу и отдал Бельерина в аренду «Бетису»

Две заметные сделки «Арсенала» в последний день трансферного окна:

◀️ Эктор Бельерин отправился в аренду в «Бетис».

▶️ Такэхиро Томиясу прибыл из «Болоньи».

Томиясу – 22-летний японский центральный защитник, который будет стоить английскому клубу ориентировочно 18 миллионов евро. Два года назад «Болонья» приобрела его за семь миллионов евро у «Сент-Труйдена».

Томиясу – не первый японец в составе «Арсенала». В начале 2000-х в команде числился Дзюньти Инамото.