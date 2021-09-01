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Такэхиро Томиясу
«Арсенал» приобрел японца Томиясу и отдал Бельерина в аренду «Бетису»
01 сентября, 00:55
Две заметные сделки «Арсенала» в последний день трансферного окна:
◀️ Эктор Бельерин отправился в аренду в «Бетис».
▶️ Такэхиро Томиясу прибыл из «Болоньи».
Томиясу – 22-летний японский центральный защитник, который будет стоить английскому клубу ориентировочно 18 миллионов евро. Два года назад «Болонья» приобрела его за семь миллионов евро у «Сент-Труйдена».
Томиясу – не первый японец в составе «Арсенала». В начале 2000-х в команде числился Дзюньти Инамото.
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