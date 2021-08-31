«Арсенал» и Виллиан расторгли контракт через год после трансфера. Игрок вернулся в «Коринтианс» спустя 14 лет

«Арсенал» объявил об уходе Виллиана в бразильский «Коринтианс». Трансфер произошел, несмотря на действовавший контракт Виллиана с «Арсеналом».

Подробности сделки и ее условия неизвестны. «Арсенал» написал только, что стороны расторгли контракт «по взаимной договоренности».

У Виллиана оставалось еще два года по соглашению с «Арсеналом». Он перешел туда в августе 2020 года и провел за клуб 37 игр, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.

После ухода из «Арсенала» Виллиан подписал контракт с «Коринтианс», где он начинал карьеру. Он сначала играл в молодежке этой команды, а с 2005 по 2007 год выступал за основу.

Виллиан играл в Англии последние восемь лет. Сначала он выступал за «Челси», за который провел 339 игр. С ним он дважды побеждал в АПЛ и под одному разу в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы. После окончания контракта перешел в «Арсенал».