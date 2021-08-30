Забитцер – игрок «Баварии»

Полузащитник Марсель Забитцер перешел из «РБ Лейпцига» в «Баварию». Контракт рассчитан до 2025 года.

В «Баварии» Забитцер взял 18-й номер. После перехода он сказал: «В детстве я всегда бегал в футболке «Баварии».

В этом сезоне Забитцер провел два матча в Бундеслиге. В прошлом – 27, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Забитцеру 27 лет. В 2017 году он стал лучшим игроком Австрии.