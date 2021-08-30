Марсель Забитцер
Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг
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#Марсель Забитцер #Бавария #Бундеслига #РБ Лейпциг

Забитцер – игрок «Баварии»

час назад

Полузащитник Марсель Забитцер перешел из «РБ Лейпцига» в «Баварию». Контракт рассчитан до 2025 года.

В «Баварии» Забитцер взял 18-й номер. После перехода он сказал: «В детстве я всегда бегал в футболке «Баварии».

В этом сезоне Забитцер провел два матча в Бундеслиге. В прошлом – 27, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Забитцеру 27 лет. В 2017 году он стал лучшим игроком Австрии.

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Источник:
Официальный сайт «Баварии»
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