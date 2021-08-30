Марсель Забитцер
Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг
Забитцер – игрок «Баварии»
час назад
Полузащитник Марсель Забитцер перешел из «РБ Лейпцига» в «Баварию». Контракт рассчитан до 2025 года.
В «Баварии» Забитцер взял 18-й номер. После перехода он сказал: «В детстве я всегда бегал в футболке «Баварии».
В этом сезоне Забитцер провел два матча в Бундеслиге. В прошлом – 27, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Забитцеру 27 лет. В 2017 году он стал лучшим игроком Австрии.
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