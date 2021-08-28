Менди арестован до 10 сентября. Он обвиняется в изнасиловании по четырем эпизодам

Сегодня состоялся суд, после которого защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди остался под стражей до 10 сентября – тогда пройдет следующее заседание.

Менди обвиняется в изнасиловании по четырем эпизодам и в сексуальном насилии. 26 августа «Манчестер Сити» отстранил игрока и отказался от комментариев до конца судебного разбирательства.

Обвинения против Менди поступили от трех заявителей старше 16 лет. Возможные преступления совершались в период с октября-2020 по август-2021.