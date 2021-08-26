«Манчестер Сити» отстранил Менди. Полиция предъявила ему обвинение в изнасиловании

Детали дела не раскрываются. В официальном заявлении «Манчестер Сити» говорится:

«Вопрос подлежит судебному разбирательству, поэтому клуб не может давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не будет завершен».

Полиция Чешира предъявила Менди обвинение по четырем пунктам за изнасилование и одному – в сексуальном насилии. Он арестован. 27 августа состоится суд.

Обвинения поступили от трех заявителей. Возможные преступления совершались в период с октября 2020 года по август 2021 года.

В этом сезоне Бенжамен Менди провел один матч в АПЛ и сыграл за Суперкубок Англии против «Лестера».