АПЛ
Гранит Джака
Манчестер Сити
Арсенал
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в лидеры АПЛ. Джака получил прямую красную карточку
6 минут назад
Итоги матча третьего тура АПЛ:
- Габриэль Жезус забил гол и отдал голевую передачу. У Феррана Торреса – дубль + ассист.
- На 35-й минуте за фол на Жоао Канселу прямую красную карточку получил полузащитник «Арсенала» Гранит Джака.
- «Манчестер Сити» набрал шесть очков и временно поднялся на первое место в турнирной таблице. «Арсенал» идет в зоне вылета.
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