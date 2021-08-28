АПЛ
Гранит Джака
Манчестер Сити
Арсенал
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#АПЛ #Манчестер Сити #Арсенал #Гранит Джака

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в лидеры АПЛ. Джака получил прямую красную карточку

6 минут назад

Итоги матча третьего тура АПЛ:

  • Габриэль Жезус забил гол и отдал голевую передачу. У Феррана Торреса – дубль + ассист.
  • На 35-й минуте за фол на Жоао Канселу прямую красную карточку получил полузащитник «Арсенала» Гранит Джака.
  • «Манчестер Сити» набрал шесть очков и временно поднялся на первое место в турнирной таблице. «Арсенал» идет в зоне вылета.

Турнирная таблица АПЛ

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 7
Торрес 12
Жезус 43
Родри 53
Торрес 84
5:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
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Источник:
Гол.ру
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