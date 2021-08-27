Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Ювентус #Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду спустя 11 лет

35 минут назад

Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил о договоренности с «Ювентусом», теперь осталось согласование личных условий, получение визы и медосмотр.

«Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере», – говорится в сообщении клуба.

  • Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С ним он выиграл свою первую Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Англии и получил первой в своей карьере «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.
  • Он провел за «МЮ» 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 голевых передач.
  • Его предыдущим клубом был «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. С ним он дважды выиграл чемпионат Италии, дважды Суперкубок и один раз Кубок Италии. Он провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста.
  • Роналду 36 лет. Всего за карьеру он выиграл более 30 трофеев, среди которых пять титулов Лиги чемпионов и чемпионат Европы.

 

Источник:
сайт «Манчестер Юнайтед»
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