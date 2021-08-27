«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду спустя 11 лет

Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил о договоренности с «Ювентусом», теперь осталось согласование личных условий, получение визы и медосмотр.

«Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере», – говорится в сообщении клуба.