Ювентус
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Криштиану Роналду
Манчестер Сити
Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба. СМИ писали о переговорах игрока с «Манчестер Сити»
4 часа назад
Массимилиано Аллергии на пресс-конференции «Ювентуса» впервые официально прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду. 26 августа игрок предупредил, что не планирует выступать за клуб.
«Все меняется, это закон жизни.« Ювентус» остается, и это самое главное. Роналду внес свой вклад, он стал доступен, теперь он уходит, а жизнь продолжается», – сказал Аллегри.
- Официальной информации о новом клубе Роналду еще не было, но СМИ писали о переговорах игрока с «Манчестер Сити». Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.
- Роналду 36 лет. Он играет в «Ювентусе» с 2018 года. За этот период он провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Он дважды выиграл чемпионат Италии, дважды Суперкубок и один раз Кубок Италии.
- Если Роналду перейдет в «Ман Сити», то это будет его второй клуб в Англии. Он играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, трижды выиграв лигу, один раз Лигу чемпионов. Также в «МЮ» он впервые получил «Золотой мяч» – главную индивидуальную футбольную награду.
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