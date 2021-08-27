Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба. СМИ писали о переговорах игрока с «Манчестер Сити»

Массимилиано Аллергии на пресс-конференции «Ювентуса» впервые официально прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду. 26 августа игрок предупредил, что не планирует выступать за клуб.

«Все меняется, это закон жизни.« Ювентус» остается, и это самое главное. Роналду внес свой вклад, он стал доступен, теперь он уходит, а жизнь продолжается», – сказал Аллегри.