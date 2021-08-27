Сборная России запретила Жиркову реабилитацию на базе во время сборов. И объяснила это ковидным протоколом

Юрий Жирков занимается на базе сборной России в Новогорске и проходит реабилитацию после травмы. Но на период тренировок сборной России перед сентябрьскими матчами ему запрещено посещение базы.

Первым об этом сообщил журналист Илья Казаков. Он утверждал, что Жирков планировал занятия в свободные от тренировок сборной часы.

Позже игрок подтвердил «СЭ» эту информацию. Издание утверждало, что Жирков не пересекался бы со сборной на базе.

После этого Российский футбольный союз выпустил официальное заявление. Он назвал Жиркова «особенным футболистом для сборной и всего российского футбола» и объяснил запрет «ковидным протоколом». Когда сборы закончатся, Жиркова снова допустят до базы. Пока его направили в другой спортивный комплекс, говорится в сообщении РФС.