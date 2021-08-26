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#РПЛ #Зенит #ЦСКА

«Зенит» победил ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ. Азмун – первый в списке лучших бомбардиров

вчера, 22:39
  • Последний раз ЦСКА побеждал «Зенит» в гостях в 2011 году – тогда у «Зенита» было техническое поражение.

ЦСКА 10 лет не обыгрывает «Зенит» в гостях. Последняя победа – техническое поражение «Зенита»

  • Единственный гол забил Сердар Азмун. Это его пятый гол в этом сезоне. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с Федором Смоловым («Локомотив») и Гамидом Агаларовым («Уфа»).
  • «Зенит» набрал 14 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. Он ни разу не проигрывал. ЦСКА проиграл три матча из шести.

В седьмом туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Ахмата» (11 сентября), ЦСКА – против тульского «Арсенала» (11 сентября).

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 82
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол.ру
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